Transfery. Motor Lublin rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami. Media: Beniaminek Fortuna 1.Ligi chce młodego piłkarza Legii Warszawa

Młody piłkarz Legii Warszawa zmieni klub

18-letni Jakub Jędrasik dotychczas grywał jedynie w rezerwach stołecznego klubu. Do Legii przyszedł z UKS-u SMS Łódź. Jednak już w poprzednim sezonie Kosta Runjaić zabrał go na dwa obozy pierwszej drużyny, a nawet dał mu zadebiutować w meczu przeciwko Śląskowi Wrocław (3:1). W trwającej jednak kampanii głównie gra w trzecioligowych rezerwach, gdzie rozegrał do tej pory 13 meczów, w których zdobył trzy gole oraz miał asystę.

Początkowy młodzieżowy piłkarz był łączony z Widzewem Łódź, ale teraz jak informuje Szymon Janczyk z Weszło.com sprawy mogą przybrać zupełnie inny obrót spraw. Do gry bowiem wkracza drużyna charyzmatycznego Goncalo Feio, który bardzo podobno chce mieć go w swojej ekipie. To byłoby już kolejne wzmocnienie klubu z Lublina.