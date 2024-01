Transfery. Motor Lublin poszukuje wzmocnień na drugą część sezonu. Goncalo Feio chce sprowadzić gwiazdę Znicza Pruszków

Transfery. Motor Lublin planuje solidne wzmocnienie

Tegoroczny beniaminek Fortuna 1. Ligi trzeba przyznać, że radzi sobie całkiem nieźle na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. Rundę jesienną podopieczni Goncalo Feio skończyli na czwartym miejscu ze stratą dwóch punktów do liderującej Arki Gdynia. Do samego końca, więc nowy pierwszoligowiec będzie się bił o awans. Jednocześnie, aby ten cel zrealizować potrzebne są odpowiednie wzmocnienia składu. Wie o tym doskonale Portugalczyk, który ma na oku gwiazdę grającego na tym samym poziomie rozgrywkowym Znicza Pruszków.

Siła rażenia może zostać wzmocniona

Do tej pory Motor Lublin zdążył się i tak już solidnie wzmocnić. Do klubu Feio trafili m.in. były piłkarz Legii Warszawa Paweł Stolarski oraz Kamil Kruk. W drodze ma być również dobrze spisujący się na zapleczu Rafał Mikulec. Portugalczyk jednak będąc fanem ofensywnego stylu gry chciałby również kogoś kreatywnego do środka pola. Wydaję się, że japoński pomocnik idealnie odnalazłby się u Portugalczyka.