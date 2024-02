Transfery. Pedro Henrique przeniósł się do Chin. Rekordowy transfer Radomiaka Radom

W pierwszej części sezonu brazylijski napastnik strzelił 8 goli w PKO Ekstraklasie, co uplasowało go w czołówce snajperów całej ligi. W pewnym momencie mówiło się, że pozyskaniem 27-latka zainteresowany jest Raków Częstochowa, jednak kwotę za jaką Radomiak chciał sprzedać swoją gwiazdę była zaporowa. W mediach mówiło się, że radomski klub oczekiwał za zawodnika nawet 1,5 miliona euro.

Ostatecznie napastnik wylądował w Chinach. Nowym pracodawcą snajpera został Wuhan Three Towns, który poprzedni sezon tamtejszej ligi zakończył na 7. miejscu. Henrique do azjatyckiej drużyny przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego, a według informacji Szymona Janczyka z Weszlo.com, Radomiak otrzymał aż 850 tysięcy euro, co jest rekordowym transferem w historii radomskiego klubu. Sezon wcześniej Karol Angielski przeniósł się do tureckiego Sivassporu za 650 tysięcy euro.