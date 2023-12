Transfery Pogoni Szczecin - styczeń 2024. Wahan Biczachczjan zostanie sprzedany? Dante Stipica może odejść

Transfery Pogoni Szczecin - przyszli do klubu

Transfery Pogoni Szczecin - odeszli z klubu

Szykują się za to pożegnania. Pogoń chce, żeby Dante Stipica zszedł z listy płac. Chorwat na początku rundy został skreślony z kadry pierwszej drużyny. Jego kontrakt to problem: jest wysoki i obowiązuje aż do czerwca 2026 roku. W klubie nie ma piłkarza z dłuższą umową.

Na Stipicy nie da się zarobić, skoro w maju skończy 33 lata. Pieniądze może przynieść za to sprzedaż Wahana Biczachczjana. - Są zapytania - mówi dyrektor Adamczuk w rozmowie z oficjalną stroną Pogoni. Oczekiwana kwota za piłkarza z kontraktem do czerwca 2025 roku? Co najmniej 1 mln euro.

Transfery Pogoni Szczecin - przedłużyli kontrakty

- Mariuszowi Malcowi zostało kilka meczów, aby kontrakt mu się automatycznie przedłużył. Z Marcelem Wędrychowskim i Kacprem Smolińskim jesteśmy bardzo blisko porozumienia w kwestii przedłużenia umowy. Sądzę, że to się stanie w najbliższych dniach. Chciałbym, by obaj przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęli z nowymi kontraktami. Co do "Fornala" i "Stolara" (Mariusz Fornalczyk, Paweł Stolarski - red.), to w tym momencie toczone są rozmowy, w którym kierunku to pójdzie (cytat za pogonszczecin.pl)