Transfery. Radomiak Radom z drugim zimowym wzmocnieniem? Media: Do drużyny ma dołączyć Brazylijczyk z polskimi korzeniami

Brazylijczyk polskiego pochodzenia w Radomiaku?

Radomiak Radom do tej pory nie był za bardzo aktywny na rynku transferowym. Do drużyny byłego asystenta z Lecha Poznań sprowadzono tylko jednego piłkarza. Vagner Dias, skrzydłowy z przeszłością w Ligue 1 dołączył do polskiego klubu na początku miesiąca. Jego obecna wartość rynkowa według portalu Transfermarkt to 600 tysięcy euro.