Transfery. Roman Jakuba może wkrótce zostać przenieść się do Bundesligi. Piłkarz potwierdził zainteresowanie jego osobą

Transfery. Roman Jakuba potwierdził zainteresowanie jego osobą klubów Bundesligi

Transfery. Puszcza Niepołomice może sprzedać obrońcę do Bundesligi

Roman Jakuba jest wypożyczony do końca sezonu z łotewskiej Valmiery FC, jednak Puszcza Niepołomice ma opcję pierwokupu zawodnika. Rosnące zainteresowanie może sprawić, że beniaminek wykupi obrońcę tylko po to, by od razu go sprzedać za dużo wyższą kwotę.

Beniaminek PKO Ekstraklasy po 18 rozegranych spotkaniach ma 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. Wiosną niepołomicki klub czeka ciężka walka o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.