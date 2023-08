Transfery. Tarsi Aguado zawodnikiem Miedzi Legnica. "Agresywny w grze" pomocnik podpisał dwuletnią umowę

Tarsi Aguado nowym zawodnikiem Miedzi Legnica

Tarsi Aguado gra na pozycji defensywnego pomocnika. Wcześniej występował tylko w rodzimym kraju. W sezonie 2012/13 zanotował 1 występ w La Liga w koszulce Realu Saragossa w przegranym meczu z Realem Valladoid (0:2). Z tym zespołem częściej występował jednak w Segunda Division. Później występował m.in. w drugim zespole Athletic Club, San Juan Mozarrifar c, Linerse, Realu Oviedo, czy Calahorra. W poprzednim sezonie był zawodnikiem Cultural Leonesa, występującym w Primera Division RFEF (trzeci poziom rozgrywkowy w Hiszpanii).

- Jestem bardzo szczęśliwy, że przychodzę do Miedzi. Wizja klubu i mojej roli w drużynie przekonały mnie, że będzie to dobre miejsce dla mojego rozwoju. Swoją determinacją i zaangażowaniem zamierzam pomóc zespołowi w osiągnięciu celów w Fortuna 1 Lidze. Zrobię wszystko co możliwe, by tak się stało - powiedział cytowany przez oficjalną stronę Miedzi Legnica Tarsi Aguado.