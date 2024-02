Transfery. Tommaso Guercio nowym piłkarzem Śląska Wrocław. Polak z Interu Mediolan ostatnim wzmocnieniem?

Śląsk Wrocław. Transfer Tomasso Guercio z Interu Mediolan

Guercio podpisał kontrakt ważny do czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Śląsk wykupił 18-latka z Interu. Kwota nie została jednak ujawniona.

- Tommaso będzie świetnym wzmocnieniem kadry. Jest to młody środkowy obrońca, choć może również występować na prawym boku obrony. Wiążemy z nim wielkie nadzieje. Na ten moment będzie zapewne częściej występował w drugiej drużynie, ale w treningu zostanie przydzielony do pierwszego zespołu. Cieszymy się, że Tommaso Guercio zdecydował się wybrać Śląsk i że to właśnie na Wrocław postawił w kontekście dalszego rozwoju – mówi dyrektor sportowy Śląska, David Balda cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Co ciekawe, Guercio urodził się we włoskim Codogno i właśnie w Italii dorastał. Z racji polskich korzeni (jego matka jest Polką) posiada podwójne obywatelstwo. W reprezentacji przeszedł już przez cztery kategorie; obecnie gra dla U-19, wcześniej brał udział w Euro do lat 17.