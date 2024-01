Transfery. Tommaso Guercio z Interu Mediolan dołączy do Śląska Wrocław? Media: Trwa dopinanie ostatnich formalności

Piłkarz Interu Mediolan w Śląsku Wrocław?

Śląsk Wrocław ostatnio jest niezwykle aktywny na rynku transferowym. Do tej pory drużynę Jacka Magiery zasiliło pięciu piłkarzy. Do ekipy z Tarczyński Arena dołączyli m.in. Patryk Klimala, Mikołaj Tudruj, Lewuis Pena, Simeon Petrov oraz Alen Mustafić. A to jeszcze nie koniec! Parę dni temu informowaliśmy o doniesieniach dotyczących 18-letniego reprezentanta Polski z Interu Mediolan, które podał Gianluca Di Marzio. Okazuje się, że faktycznie jest coś na rzeczy i trwa dopinanie ostatnich formalności hitowego transferu - informuje dziennikarz "Meczyki.pl" Tomasz Włodarczyk.