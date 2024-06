Transfery w Ekstraklasie - 29 czerwca: Cracovia ma nowego piłkarza. To młodzieżowy reprezentant Polski

Transfery w Ekstraklasie - fakty i plotki (29 czerwca)

Cracovia stawia na młodzież. Nowym zawodnikiem "Pasów" został Bartosz Biedrzycki, czyli piłkarz, który ma na swoim koncie sześć występów w reprezentacji Polski U-20. - Trafił w ramach transferu definitywnego z Polonii Warszawa i parafował kontrakt do 2027 roku, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata - czytamy w komunikacie.

Ivan Krajčírik z Widzewa Łódź znowu jest kontuzjowany. Przerwa potrwa kilka tygodni. Czy RTS znowu będzie musiał sprowadzić nowego bramkarza?

Utalentowany Jakub Jezierski przedłużył umowę ze Śląskiem Wrocław do 2026 roku. - To dla mnie ważna chwila. Tutaj zaczynałem, stawiałem kolejne piłkarskie kroki i chcę to robić dalej. Moim celem jest coraz więcej minut i walka o miejsce w pierwszym składzie - powiedział piłkarz.