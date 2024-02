Transfery w Polsce - 15 lutego. Ekstraklasa, 1 liga, 2 liga. Śledź wszystkie doniesienia na żywo

Transfery w Ekstraklasie - 15 lutego

Część kibiców Legii Warszawa uważa, że klub po sprzedaży Ernesta Muciego do Besiktasu powinien ruszyć po Kajetana Szmyta z Warty Poznań. Według informacji zdobytych przez WP Sportowe Fakty pojawiło się w tej sprawie zapytanie i to już dosyć dawno temu. Ile trzeba zapłacić za skrzydłowego z umową do czerwca 2025 roku? Otóż już nie milion euro, ale na przykład 600 tys. z gwarancją procentów od następnego transferu piłkarza. Trener Legii Kosta Runjaic pytany w Molde o potrzeby transferowe odparł, że nie jest to dobry czas i miejsce, by o tym rozmawiać.

