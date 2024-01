Transfery w Polsce - 14 stycznia. Ekstraklasa, 1 liga, 2 liga. Śledź wszystkie doniesienia na żywo

Transfery w PKO Ekstraklasie - 14 stycznia

Oliwier Zych , czyli podstawowy bramkarz Puszczy Niepołomice w rundzie jesiennej miał wrócić do Aston Villi, z której był wypożyczony w zimowym okienku transferowym. Młody golkiper dobrze czuje się w Polsce i wszystko wskazuje na to, że będzie kontynuował sezon w Ekstraklasie.

Erik Exposito, aktualny król strzelców polskiej ekstraklasy miał znaleźć się na radarze mistrza Polski z ubiegłego sezonu Rakowa Częstochowa - poinformował Karol Bugajski z „Przeglądu Sportowego Onet”.

Bartosz Slisz wraz ze swoim odejściem najprawdopodobniej do amerykańskiej Atlanty United za 3,5 mln dolarów znajdzie się w kategorii tuż pod progiem "Designated Player" . Oznacza to, że będzie zarabiał co najmniej 875 000 dolarów rocznie - napisał jeden z użytkowników portalu X (dawniej Twitter).