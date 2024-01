Transfery w Polsce - 16 stycznia. Ekstraklasa, 1 liga, 2 liga. Śledź wszystkie doniesienia na żywo

Transfery w Ekstraklasie - 16 stycznia

Legia Warszawa testuje Greka, ale jak się okazuje nie na potrzeby pierwszej drużyny. Z relacji portalu legia.net wynika, że treningi podjął Minas Vassiliadis z rezerw PAOK-u Saloniki. Ma 18 lat, jest skrzydłowym i jak dobrze pójdzie to dostanie szansę w trzecioligowych rezerwach walczących o awans.

Transfery w 1 lidze - 16 stycznia

Niejaki Ahmed Said podjął testy w Podbeskidziu Bielsko-Biała - twierdzi bielsko-biala.pl. To właśnie ten tajemniczy napastnik, który w sobotę wbił hat-tricka w wygranym 9:2 sparingu z Pniówkiem Pawłowice. Ma 30 lat, urodził się w Ghanie, ale posiada obywatelstwo włoskie. Ostatnio występował w Grecji.

Transfery w 2 lidze - 16 stycznia

Walcząca o awans Kotwica Kołobrzeg sięgnie po uznanego niegdyś pomocnika Pogoni Szczecin. Według Meczyków do liderującej drużyny ma dołączyć Zvonimir Kożulj. To 30-letni Bośniak występujący ostatnio m.in. w grupie Legii Warszawa w Lidze Konferencji dla Zrinjskiego Mostar. Zwiąże się umową do czerwca 2025 roku.