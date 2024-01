Transmisja sparingu: Polonia Bytom - Wieczysta Kraków. Mecz w sobotę 27 stycznia już od godziny 11:00

Sparing Polonia Bytom - Wieczysta Kraków [27.01.2024]

Wieczysta Kraków jeszcze w rundzie jesiennej zdecydowała się na niestandardowy ruch. Sławomir Peszko, który wcześniej był zawodnikiem krakowskiej drużyny został jej trenerem. Maciej Musiał, który nie spełnił oczekiwań został zwolniony. Po rundzie jesiennej Wieczysta jest liderem swojej grupy w 3. lidze. Z pewnością celem jest jak najszybszy awans na wyższy szczebel rozgrywkowy.

W spełnieniu tego celu mają pomóc transfery. Wieczysta podczas zimowego okienka zaszalała. Pierwszym transferem Wieczystej Kraków był 19-letni Szymon Kot ze Staru Starachowice. Hitem okazało się pozyskanie Konrada Kasolika z Ruchu Chorzów. To nie koniec "zaciągu" z Ekstraklasy. Tomasz Swędrowski to kolejny zawodnik "Niebieskich", który oficjalnie dołączył do Wieczystej.