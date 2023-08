Trener Rakowa Częstochowa został zapytany o to czy ma wolny czas i jak go spędza. "Wczoraj wygrała Liga+ Extra" Jacek Czaplewski

Trener Dawid Szwarga przed meczem Raków Częstochowa - FC Kopenhaga PAP/Zbigniew Meissner

Czy Dawid Szwarga to najbardziej zapracowany Polak? Być może. Trener Rakowa Częstochowa ma bowiem na głowie obronę tytułu mistrza Polski i przede wszystkim awans zespołu do Ligi Mistrzów. Przed pierwszym z dwóch decydujących meczów przeciw FC Kopenhadze 32-latek został zapytany o to czy w ogóle ma wolny czas i jak go spędza. Odpowiedź rozbawiła siedzącego obok Fabiana Piaseckiego.