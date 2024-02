Udany powrót PKO Ekstraklasy. Cracovia przebiła Lecha i Legię, derby dla Górnika, udany finisz Stali

Udany finisz Stali, Legia pokonała Ruch

Granie wznowiono najpierw na Podkarpaciu. Stal zadbała o to, by żaden jej kibic nie opuszczał stadionu rozczarowany. Na gole z Puszczą Niepołomice kazała bowiem zaczekać aż do ostatnich minut. Finisz okazał się na tyle skuteczny, że nie jeden, lecz trzy punkty zostały w Mielcu. W doliczonym czasie blisko 4-tysięczną publiczność uszczęśliwił Piotr Wlazło, trafiając głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. - Nie ustrzegliśmy się błędów w końcówce, błędów banalnych, dziecinnych, trampkarskich - oceniał trener gości Tomasz Tułacz.

Potem czyli w piątek wieczorem doszło do wyczekiwanego hitu na Stadionie Śląskim. Mimo chłodu na mecz Ruchu Chorzów z Legią Warszawa sprzedało się ponad 37 tys. biletów, a to trzeci najlepszy wynik w sezonie - tuż za rekordami Śląska Wrocław. Samo widowisko natomiast nie porwało. Faworytowi brakowało finezji, którą gwarantował jesienią Ernest Muci sprzedany w dniu meczowym za rekordowe 10 mln euro do tureckiego Besiktasu. Dopiero po przerwie błysnęli jego zmiennicy. Podał Blaz Kramer, nogę dostawił Marc Gual i Legia niemal dobę spędziła na trzecim miejscu w tabeli.