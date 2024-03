UEFA szykuje kolejne zmiany. Liga Mistrzów z nowym systemem rozstawienia w fazie pucharowej

Liga Mistrzów z kolejnymi zmianami. UEFA chce ułatwić drogę najmocniejszym

To kolejna nowość w formacie rozgrywek, który po zakończeniu trwającego sezonu zostanie znacząco odmieniony. Po eliminacjach w Lidze Mistrzów zagra 36 drużyn, a nie 32, jak dotychczas. Do tego nie będą one podzielone na grupy, a zamiast tego znajdą się w jednej, wspólnej tabeli w "fazie ligowej".

Każdy uczestnik rozegra po jednym spotkaniu z wylosowanymi wcześniej ośmioma rywalami - dwoma z każdego z czterech koszyków. Cztery z tych spotkań rozegra przed własną publicznością, pozostałe na wyjazdach.

Na podstawie wyników tych ośmiu spotkań każdej z drużyn stworzona zostanie wspólna dla wszystkich uczestników tabela. Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z pozycji 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach, rozgrywanych systemem mecz i rewanż.