Ukraińskie dzieci trenują na obiektach Legii Warszawa [WIDEO] TVP 3 Warszawa

Legia Soccer Schools udziela bezpłatnych treningów dla ukraińskich dzieci. - Cel to pomóc jak największej liczbie dzieci. One muszą odreagować to, co się dzieje w ich domach na Ukrainie - mówi Marcin Harasimowicz w TVP 3 Warszawa.