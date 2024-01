Unión Deportiva Barbastro - FC Barcelona na żywo w TV i online. Gdzie oglądać Roberta Lewandowskiego w Copa del Rey? TRANSMISJA STREAM LIVE

Unión Deportiva Barbastro - FC Barcelona transmisja i stream. Gdzie oglądać mecz Copa del Rey?

Czas na 1/16 finału Copa del Rey. Robert Lewandowski będzie miał okazję na poprawienie bilansu bramkowego. Polski napastnik 2024 rok rozpoczął od meczu ligowego z Las Palmas, w którym nie udało się strzelić gola. "Lewy" został zmieniony 20 minut przed końcem spotkania.

Barcelona postanowiła już w styczniu ściągnąć Vitora Roque - 18-letniego brazylijskiego napastnika, która ma "naciskać" na Polaka. To może zmotywować 35-latka do jeszcze lepszej gry i walki o pierwszy skład. Do tej pory "Duma Katalonii" nie miała snajpera zbliżonego profilem do "Lewego". Kapitan naszej kadry narodowej nareszcie poczuje oddech na plecach? Młody napastnik pokazał się z niezłej strony w meczu z Las Palmas.

Niewykluczone, że Robert Lewandowski niedzielny mecz w Copa del Rey zacznie na ławce. Unión Deportiva Barbastro to klub z czwartego poziomu rozgrywkowego, dlatego "Barca" nie powinna mieć najmniejszych problemów, aby zameldować się w następnym etapie rozgrywek. W sobotę rozegrano pierwsze spotkania 1/16 finału Copa del Rey.