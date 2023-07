Wkrótce rusza Fortuna 1. Liga. Wisła Kraków faworytem do awansu do Ekstraklasy? Kto do spadku? Oto nasze przewidywania

Niedługo rusza Fortuna 1. Liga. Oto nasze przewidywania

Z pewnością kibiców Fortuna 1. Ligi nie brakuje. Nie samą Ekstraklasą w końcu człowiek żyje. Jak radzą sobie kluby na zapleczu podczas letniej przerwy i z jakimi oczekiwaniami wejdą w nowe rozgrywki? Przekonamy się wkrótce.

Sezon rusza w piątek 21 lipca. Pierwszym spotkaniem będzie pojedynek Arki Gdynia z Termaliką Bruk-Bet Niecieczą. Tego samego dnia wieczorem kibice obejrzą mecz między Motorem Lublin a Zagłębiem Sosnowiec.

Kto ma najwyższe notowania do awansu do Ekstraklasy, dla kogo z kolei może to być trudny sezon? Oto nasze przewidywania na nadchodzące rozgrywki. Kliknij niżej w przycisk "galeria".