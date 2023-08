Właściciel Rakowa Częstochowa Michał Świerczewski wskazał swoją wymarzoną grupę w LM: "FC Barcelona, Manchester United, AC Milan"

Z kim Raków zagra w grupie LM? Właściciel klubu wskazał wymarzoną grupę

Przed Rakowem Częstochowa arcyważne starcie w IV rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski podejmą najlepszą ekipę w duńskiej ekstraklasie minionego sezonu FC Kopenhagę. Przypomnijmy, w pierwszym meczu podopieczni Dawida Szwargi przegrali 0:1 w Sosnowcu, samobójcze trafienie zanotował Bogdan Racovitan.

W rewanżowym meczu w Danii może być ciężko. Raków jednak nie składa broni i do Kopenhagi wybędzie po wygraną i awans. Jeśli "Medaliki" wygrają dwumecz, to rzecz jasna sięgną po historyczny awans do fazy grupowej LM.