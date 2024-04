Wojciech Szczęsny będzie grał z maską ochronną po tym jak złamał nos? W żadnym wypadku! Bramkarz się wypowiedział: Maski są dla Zorro OPRAC.: Jakub Jabłoński

Niezniszczalny Wojciech Szczęsny zagra bez maski? Jasna deklaracja bramkarza Rex Features/East News

Wojciech Szczęsny w ostatnim meczu ligowym z Torino złamał nos i musiał przejść zabieg chirurgiczny. Co gorsza - początkowo wydawało się, że nie będzie w stanie zagrać w najbliższych spotkania. Jak się jednak okazało bramkarz ma być gotowy i oddany do dyspozycji swojego trenera na zbliżający mecz przeciwko Cagliari w piątek. Co z ochroną kontuzjowanej części ciała? Szykuje się gra w masce? Bramkarz ma jednak inne zdanie...