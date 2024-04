Wojciech Szczęsny jest po operacji złamanego nosa. Żona Marina pokazała jak wygląda jego kontuzjowana część ciała. "Będzie nosek Barbie"

Żona Wojciecha Szczęsnego pokazała jak wygląda nos bramkarza Juventusu

Marina Łuczenko-Szczęsna, czyli oczywiście żona bramkarza reprezentacji Polski - Wojciecha Szczęsnego w niedzielę wieczorem zamieściła filmik na którym pokazuje swojego męża po zabiegu chirurgicznym złamanej kości nosowej.

Jednocześnie opowiedziała swoim obserwującym co się właściwie stało. - Jeżeli ktoś nie w temacie to Wojtek miał wczoraj złamany nos na boisku - dodała napis do filmiku.

Instagram/Marina