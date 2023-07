Wszyscy Ukraińcy w Polsce. Zobacz dla kogo grają piłkarze zza wschodniej granicy. Najwięcej w klubie z 1 ligi [GALERIA]

Ukraińcy w PKO Ekstraklasie

Na najwyższym szczeblu gra obecnie ośmiu piłkarzy zza naszej wschodniej granicy. Wkrótce dołączy dziewiąty - do Zagłębia Lubin. To środkowy pomocnik Serhij Bułeca. 24-latek ostatnio bronił barw Zorii Ługańsk i Dynama Kijów. W przeszłości z kadrą do lat 20 na turnieju organizowanym w Polsce wygrał mistrzostwo świata. Sam piłkarz okrasił imprezę trzema golami i dwoma ostatnimi podaniami. Biało-Czerwoni nie wyszli wówczas z grupy.

Z Ukrainy pochodzi Taras Romanczuk, który pięć lat temu otrzymał polski paszport i zadebiutował nawet w naszej reprezentacji, za kadencji Adama Nawałki. Ostatecznie selekcjoner nie zabrał go na mundial do Rosji. Wciąż jednak jest kluczowym piłkarzem Jagielloni Białystok, dla której gra od 2014 roku.

W poprzednim sezonie w barwach Cracovii grał piłkarz z przeszłością w hiszpańskiej Sevilli czy niemieckim Schalke 04. Mowa o Jewhenie Konoplanice. 33-latek nie poradził sobie jednak w Polsce i w ciągu półtora roku pokazał w barwach "Pasów" niewiele. W Cracovii zanotował 36 występów, w których zdobył jedynie dwie bramki. Obecnie rozgrywający podpisał kontrakt z rumuńskim CFR Cluj, z którym spróbuje awansować do Ligi Konferencji.