Wyprzedaż w Rakowie Częstochowa. Media: Kolejny piłkarz może opuścić klub. Chcą go ligowi rywale

Kolejny piłkarz może opuścić Raków Częstochowa

Raków Częstochowa letnią ofensywę transferową zaczął od sprzedaży dwóch piłkarzy. Potwierdzono odejście bramkarza Vladana Kovacevicia do Sportingu Lizbona oraz pomocnika Giannisa Papanikolau do Rizesporu. Jak się okazuje to nie koniec letniej ofensywy transferów wychodzących. Z klubem spod Jasnej Góry może pożegnać się również Bartosz Nowak.

Według informacji dziennikarza Meczyków - Tomasza Włodarczyka napastnik może odejść, mimo wciąż trwającej umowy. Chętnych nie brakuje, a ligowi rywale już zacierają rączki. Górnik Zabrze oraz GKS Katowice zdaniem redaktora chciałyby zakontraktować mistrza Polski z 2023 roku.