Za co Legia Warszawa dostała rzut karny w meczu ze Zrinjskim Mostar? Padł Patryk Kun, gola strzelił Josue. "Istna symulka"

Mecz Legia - Zrinjski. Dyskusyjny rzut karny

Regularność po stronie Legii była na tyle duża, że po drugim kwadransie telebim wyświetlił już wynik 2:0. Z rzutu karnego idealnie kopnął Josue. Kapitan wybrał lewy róg. Choć bramkarz wyczuł jego intencje to nie był w stanie odbić piłki - tak precyzyjne było to uderzenie.

- Co ocenili za przewinienie? To lekkie złapanie? No przecież to co Kun robi z nogami to istna symulka - uważa Łukasz Rogowski, ekspert sędziowski Interii Sport.

- Karny taki trochę miękki - stwierdził w studiu TVP Sport były napastnik Artur Wichniarek.

- Sprytnie się Kun zachował. Były jakieś podstawy, żeby po gwizdek sięgnąć - uznał z kolei jego były trener w Rakowie Częstochowa, Marek Papszun.

- Delikatny kontakt był. Sędzia obroniłby się z obu decyzji. Widzę tu argumenty "za" i "przeciw" - zaznaczył Ivica Vrdoljak.