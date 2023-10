Zbigniew Boniek ocenił mecz z Wyspami Owczymi i wskazał bohatera. To zawodnik z trzeciego szczebla rozgrywkowego

Zbigniew Boniek ocenił mecz reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi. Były prezes PZPN wskazał zawodnika, który okazał się kluczowy. Mowa o Patryku Pedzie, który w czwartek zadebiutował w seniorskiej kadrze. Zawodnik wypożyczony do trzecioligowego SPAL był wielką niespodzianką w kadrze Michała Probierza.

- Drużyna poukładana, taktycznie zorganizowana. To zasługa trenera. Peda najlepszy - inteligentny, umie grać w piłkę, dobra technika, asekuracja na dużym poziomie. Dwa miesiące temu nikt by nie pomyślał, że można to tak poukładać. Brawo - napisał Zbigniew Boniek na platformie X.