Zbigniew Boniek odpowiada Błaszczykowskiemu. "Kuba kłamie"

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) ostatecznie (mimo zaproszenia) nie wystąpił w filmie "Kuba", który przedstawia nieznane dotąd kulisy kariery jednego z najwybitniejszych piłkarzy reprezentacji Polski XXI wieku - Jakuba Błaszczykowskiego. Oczywiście nie zabrakło przy okazji premiery wyjaśniania zawiłości dotyczących relacji Roberta Lewandowskiego z bohaterem filmu. Błaszczykowski wyjaśnił, kto stał za odebraniem mu opaski w 2014 roku. Jak się okazało decydującego zdania nie miał selekcjoner Adam Nawałka, a właśnie... Zbigniew Boniek. Zastanawiającym faktem też był brak 67-latka w filmie o legendzie polskiego futbolu.

– To produkcja chciała umówić się z prezesem. Otrzymałem informację, że ostatecznie się nie zgodził. Nie mam w zwyczaju wykonywania telefonu w takim momencie i nakłaniania, jeśli ktoś nie ma ochoty. Uważam, że to ok i trzeba to uszanować. Ważne jednak było, żeby każdy miał szansę się wypowiedzieć