Zbigniew Boniek spotkał Paulo Sousę na meczu Milan - Roma

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) Zbigniew Boniek czwartkowy wieczór zdecydował się spędzić w Mediolanie, a konkretnie na San Siro oglądając zmagania 1/4 finału pomiędzy Milanem, a Romą. Rzymski zespół ostatecznie po bramce Gianluci Manciniego w 21. minucie zwyciężył pierwszy mecz ćwierćfinałowy i zaliczką będzie przystępować do rewanżu u siebie na Stadio Olimpico.

Dla Bońka taki mecz to była doskonała okazja, aby spotkać stare, znajome twarze z którymi swego czasu miał okazję współpracować. Taką osobę jest właśnie Paulo Sousa, którego na początku 2021 roku zatrudnił w reprezentacji Polski zwalniając tym samy Jerzego Brzęczka. - No proszę, na San Siro same znajome twarze - napisał w mediach społecznościowych Boniek zamieszczając dwa zdjęcia. Na jednym jest z portugalskim szkoleniowcem.