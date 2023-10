Zbigniew Boniek, wiceprezes UEFA ostro o organizatorach meczu AZ Alkmaar - Legia Warszawa w Lidze Konferencji. "Nie mają żadnej racji"

Według byłego prezesa PZPN-u sytuacja po czwartkowym meczu Ligi Konferencji pomiędzy AZ Alkmaar a Legią Warszawa jest całkowicie niedopuszczalna i nie może uwierzyć w to, co właśnie się stało. Przyznał, że niezrozumiała jest przede wszystkim postawa organizatorów tego meczu, którzy zgotowali zawodnikom Legii istny koszmar.

Boniek w programie u Romana Kołtonia dodatkowo odniósł się do sytuacji dwóch piłkarzy, którzy najbardziej ucierpieli i musieli odsiedzieć noc w areszcie. Przyznał, że trudno jest mu uwierzyć, aby Josue, czy Pankov bez powodu nagle zaczęli bić ochroniarzy.

- Organizatorzy nie mają żadnej racji. Absolutnie nie wierzę, że Josue i Pankov nagle wyszli i zaczęli się bić z ochroną bez żadnej przyczyny. Umówmy się, to stało się pół godziny po meczu, piłkarze już wychodzili do autokaru. Poza tym, co to znaczy, że stadion jest zamknięty i niektórzy piłkarze byli w autokarze, a niektórzy zamknięci? To jest w ogóle niedopuszczalne. Oczywiście, jakaś przepychanka musiała być, może ktoś tam popchnął ochroniarza, który zdenerwował jakiegoś piłkarza, źle upadł i poprosił o pomoc policję, a ta wpadła w sposób brutalny