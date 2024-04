Zbigniew Boniek wypowiedział się na temat naturalizowanych piłkarzy w reprezentacji Polski. "Nie lubię, gdy ktoś podejmuje takie decyzje"

Były prezes PZPN w rozmowie z TVP Sport odniósł się zarówno do sytuacji niemieckiego piłkarza, jak i zawodnika, który obecnie występuje w reprezentacji Polski. Matty Cash - tuż po jego odejściu ze stanowiska prezesa błyskawicznie wyrobił brakujące dokumenty i zadebiutował z orzełkiem na piersi w meczu z Andorą za Paulo Sousy.

- To trenerzy powinni decydować o składzie, a nie prezesi. Ktoś uznał, że dobrze byłoby, aby Matty zagrał w reprezentacji, pojechał na mundial i zgłosili się do nas. Przyszli do nas: ″Jest temat do zrobienia″. Ale ja nie byłem zainteresowany. Jeśli ktoś chce grać w reprezentacji Polski to musi mieć polski paszport. Nie podoba mi się sytuacja, w której wyrabia się paszport dopiero wtedy, gdy wyczuje szansę - tłumaczył dla portalu tvpsport.pl Zbigniew Boniek.