Zbigniew Przesmycki jest za ujawnieniem rozmów arbitrów z ekipą VAR. "Nic złego w tym by nie było"

Fortuna Puchar Polski. Nie milkną echa kontrowersji z meczu Wisły Kraków z Widzewem Łódź

W momencie oddawania strzału Hiszpana na spalonym - jak pokazały telewizyjne powtórki - był piłkarz Wisły Igor Łasicki, który na dodatek przeszkadzał obrońcy Widzewa Mateuszowi Żyrze, odpychając go. To z kolei mogło odebrać łódzkiemu piłkarzowi możliwość zagrania lub odbicia piłki lecącej w kierunku bramki.

Fortuna Puchar Polski. Zbigniew Przesmycki o decyzji arbitra: "Ewidentnie błędna"

- Ewidentnie błędna decyzja . Szczególnie w sytuacji, kiedy sędziemu asystował VAR. Sędzia został zawołany przed monitor. Dlatego tym bardziej to niezrozumiała decyzja. Jedynej odpowiedzi trzeba chyba szukać w mentalu, psychice sędziego. Nic więcej tutaj nie dodam – powiedział PAP były przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN, który pełnił tę funkcję prawie 10 lat, do 2021 roku.

Fortuna Puchar Polski. Rozmowy sędziów będą upublicznione? "Nic złego w tym by nie było"

- Moim zdaniem, nic złego w tym by nie było. Gdyby sędziowie mieli świadomość, że zapis ich komunikowania może być upubliczniony, to może nawet byłoby to rozwijające, zwiększające skuteczność takiej komunikacji. O ile wiem, są dyscypliny, gdzie takie rzeczy podaje się do publicznej wiadomości - przyznał Przesmycki.

- Zastanawiam się jednak, co więcej by to dało? Pokazanie, kto jest winny? Być może, ale przecież jedynym odpowiedzialnym na koniec i tak jest sędzia główny. VAR, z samej swojej definicji (Video Assistant Referee - PAP), spełnia rolę pomocniczą. Wracając do sytuacji z Krakowa, trzeba byłoby rzeczywiście znać i dokładnie przeanalizować, jak wyglądała komunikacja między sędziami. Wtedy można byłoby powiedzieć więcej. Natomiast, tak jak już wspomniałem i nie odkryję tu Ameryki, to była ewidentnie błędna decyzja sędziego - dodał.