Znany trener piłkarski Sven-Goran Eriksson walczy z nowotworem. Szkoleniowiec mówi, że został mu rok życia

- Wszyscy wiedzą, że jestem nieuleczalnie chory i wszyscy myślą, że to rak. I tak jest w rzeczywistości. Muszę jednak walczyć tak długo, jak to możliwe. Najlepszy scenariusz zakłada, że będzie to około roku, najgorszy mówi, że krócej. Nie sądzę, żeby lekarze, którzy się mną opiekują, byli w stanie postawić jednoznaczną diagnozę - powiedział Eriksson na antenie szwedzkiego radia.