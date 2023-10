Zrinjski Mostar - Legia Warszawa ONLINE. Piąta porażka z rzędu nie wchodzi w grę. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Liga Konferencji. Mecz Zrinjski Mostar - Legia Warszawa

Dziś Legia wystąpi bez Tomasa Pekharta i bez dopingu swoich kibiców. Czech został w Warszawie z powodu nagłego zabiegu stomatologicznego. W domach pozostali też fani, których UEFA ukarała zakazem wyjazdowym.

Mecz poprowadzi sędzia Andrei Chivulete (Rumunia).

Kosta Runjaić, trener Legii: - Zrinjski Mostar jest aktualnym mistrzem kraju. To dla mnie najmocniejsza drużyna w swojej lidze, faworyt do wygrania ligi też w tym sezonie. Awansowali do tych rozgrywek tak jak my. Dobrze zaprezentowali się w ostatnich meczach. Wygrali z AZ Alkmaar, kiedy to odrobili straty, stracili gola w doliczonym czasie gry z Aston Villą. To pokazuje, że jest to mocna drużyna, która gra z charakterem. Potrafią bronić i strzelać gole. Jest to drużyna bardzo niebezpieczna przy stałych fragmentach gry i może cię ukarać, jeśli przystąpi się do meczu bez odpowiedniej koncentracji. Gra w Lidze Konferencji Europy to dla nich okazja, by się wzbogacić, co jest niezwykle ważne dla budżetu, ale też mogą pokazać się na europejskiej scenie, co może w przyszłości zaowocować transferami zawodników do mocniejszych lig.