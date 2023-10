Mecz Zrijnski Mostar - Legia Warszawa stream live i transmisja na żywo. Gdzie oglądać? [26.10.2023]

Zrinjski Mostar - Legia Warszawa transmisja i stream. Gdzie oglądać mecz Ligi Konferencji?

W trzecim spotkaniu Legioniści udadzą się do bośniackiego miasta Mostar, gdzie zmierzą się z tamtejszym Zrijnskim. Na pierwszy rzut oka wydaję się, że to właśnie "Wojskowi" będą murowanym faworytem do zwycięstwa, gdyż bośniacki klub w teorii jest najsłabszą drużyną w grupie. Jednak należy rownież uwzględnić aktualną formę podopiecznych Runjacia, która delikatnie mówiąc nie budzi optymizmu wśród kibiców stołecznego klubu. W ostatniej ligowej potyczce ze Śląskiem Wrocław Legia została wręcz zdemolowana przez drużynę Jacka Magiery (0:4), a jeszcze wcześniej Raków Częstochowa zdołał z Warszawy wywieźć trzy punkty (2:1).