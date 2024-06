Skrót meczu Hiszpania - Gruzja. Faworyt Euro 2024 rozbił debiutanta w 1/8 finału

Skrót meczu Hiszpania - Gruzja. Debiutant rozbity w meczu 1/8 finału Euro 2024

Początek meczu to demonstracja siły przez Hiszpanów, którzy od pierwszych minut zdominowali boisko, nie pozwalając rywalom na własne akcje. Mimo całkowitej przewagi, brakowało im jednak skuteczności, co w połączeniu z doskonałą postawą bramkarza Gruzji, Giorgiego Mamardaszwilego, utrzymywało wynik meczu na bezbramkowym remisie. Sytuacja zmieniła się niespodziewanie w 18. minucie, kiedy to Robin Le Normand, próbując przerwać akcję Otar Kakabadze, skierował piłkę do własnej bramki. Był to moment euforii dla Gruzinów, którzy nieoczekiwanie wyszli na prowadzenie.