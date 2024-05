7:0 dla Girony. Hat-trick Dowbyka. Lewandowski przegra z Ukraińcem walkę o króla strzelców La Liga OPRAC.: Jacek Czaplewski

Dowbyk celebruje hat-tricka dla Girony PAP/EPA

Girona zaliczyła spektakularne zakończenie sezonu w La Liga, pokonując Granadę aż 7:0. To najwyższe zwycięstwo w historii klubu, które zapewniło trzecie miejsce w tabeli i pierwszy w historii awans do Ligi Mistrzów. W meczu błyszczał Artem Dowbyk, zdobywając hat-tricka, co umocniło jego pozycję lidera klasyfikacji strzelców. Robert Lewandowski już go nie dogoni.