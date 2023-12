Adam Nawałka wróci na ławkę trenerską? Były selekcjoner jest po rozmowie z prezesem. "Podoba mi się jego model pracy"

66-latek postanowił przerwać milczenie i zdradzić swoje plany na na najbliższe miesiące. W rozmowie z "Polsat Sport" były selekcjoner reprezentacji Polski wyznał, że w ostatnim czasie odbył rozmowę z prezesem Wisły Kraków - Jarosławem Królewskim. Dodał jednocześnie, że jest pod wrażeniem jego podejście do pracy i biznesu. Czy to oznacza spektakularny powrót na ławkę trenerską?

- Rozmawialiśmy dość długo. Wprowadził bardzo nowoczesne zarządzanie klubem, wykorzystuje w pracy nowe technologie. Prezes Królewski wprowadził właściwe procedury, co daje stabilizację w klubie i to na każdym poziomie. To bardzo ważne wobec możliwości ekonomicznych, w jakich znalazła się Wisła. Widać, że prezes daje z siebie wszystko, żeby klub funkcjonował na odpowiednim poziomie. Oby ten projekt się powiódł!