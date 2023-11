Adrian Benedyczak na celowniku wielkiego włoskiego klubu. Jeszcze nie zadebiutował w reprezentacji Polski, a już może trafić do Serie A

Adrian Benedyczak bohaterem głośnego transferu?

Adrian Benedyczak to zawodnik Parmy, który do Włoch przeniósł się w lipcu 2021 roku. Pogoń Szczecin zarobiła na swoim piłkarzu prawie 2,5 mln euro. Już w pierwszym sezonie na zapleczu Serie A zagrał w 31 spotkaniach, w których strzelił sześć bramek i zanotował jedną asystę.

Benedyczak od początku obecnego sezonu jest w dobrej formie. Strzelił siedem goli w 13 ligowych meczach. Były selekcjoner Fernando Santos powołał go na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski, jednak nie zagrał ani minuty przeciwko Wyspom Owczym i Albanii. W pierwszym meczu nawet nie miał takiej możliwości, gdyż Portugalczyk wysłał go na trybuny. To główny zarzut, który kibice mieli do Santosa - brak nieoczywistych nazwisk w kadrze. Za kadencji 68-latka żaden zawodnik nie zadebiutował.