Andrij Łunin rozchorował się tuż przed finałem Ligi Mistrzów. Bramkarza Realu Madryt ominie mecz z Borussią Dortmund

Andrij Łunin nie zagra w finale Ligi Mistrzów. Bramkarz Realu Madryt się rozchorował

Łunin bronił bramki Realu przez większą część sezonu, ale to Courtois jest podstawowym bramkarzem madryckiego klubu. Belg doznał jednak w sierpniu poważnej kontuzji kolana i dopiero niedawno powrócił do pełni zdrowia. Dziennikarze i eksperci zastanawiali się, na kogo postawi trener Carlo Ancelotti w ostatnim meczu sezonu. Wygląda na to, że problem włoskiego szkoleniowca rozwiązał się sam.