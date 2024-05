Mecz Borussia Dortmund - Real Madryt: gdzie oglądać finał Ligi Mistrzów na Wembley? Transmisja w tv oraz stream w internecie

Gdzie oglądać mecz Borussia Dortmund - Real Madryt?

Niemiec po zakończeniu sezonu zdecydował się opuścić klub z Signal Iduna Park. Pożegnanie w najważniejszym meczu klubowym na Starym Kontynencie brzmi jak by było wyśnione z bajki. A gdyby tak wygrał puchar...

Jedno z ważniejszych, jak nie najważniejszych spotkań w sezonie odbędzie się już nadchodzącą sobotę. Na stadionie Wembley w Londynie spotkają się drużyny, które najdalej zaszły w tegorocznej Lidze Mistrzów. Zarówno jedni, jak i drudzy mieli na swojej drodze trudnych rywali do pokonania. Został jeden krok do podniesienia popularnego uszatego pucharu.

Real jednak nie będzie chciał na to pozwolić. Piłkarze Carlo Ancelottiego są stworzeni do tych rozgrywek. W ostatnich latach od 2014 roku "Królewscy" zgarniali to trofeum pięciokrotnie. A w całej historii klub wygrał 14 razy najcenniejsze trofeum w Europie spod egidy UEFA.