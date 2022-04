Anna Lewandowska uczy się hiszpańskiego. Podpucha czy przygotowania do przeprowadzki? red

Anna Lewandowska chyba postanowiła zagrać na nosie fanom jej męża. Ci od kilku tygodni mówią tylko o rzekomym transferze Roberta do FC Barcelony. Co więc zrobiła żona kapitana reprezentacji Polski? Zaczęła uczyć się języka hiszpańskiego, o czym poinformowała na Instagramie. A może to faktycznie przygotowania do zmiany otoczenia?