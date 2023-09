Ansu Fati wypożyczony z FC Barcelony do angielskiego Brighton. "Mewy" nie zagwarantowały sobie wykupu hiszpańskiego skrzydłowego OPRAC.: Jakub Jabłoński

Barcelona wypożycza do klubu z Premier League swojego wychowanka! Twitter/Brighton

Transfery. Reprezentant Hiszpanii Ansu Fati został wypożyczony do angielskiego klubu Brighton and Hove Albion. Umowa ma obowiązywać do czerwca 2024 roku i nie zawiera opcji transferu definitywnego.