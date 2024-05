"Jestem załamany". Matty Cash skomentował brak powołania do reprezentacji Polski na Euro 2024

Matty Cash bez powołania do reprezentacji Polski na Euro 2024

Matty Cash wyleczył uraz specjalnie na Euro 2024

Piłkarz Aston Villi na początku maja doznał urazu łydki, która wykluczyła go z gry do końca sezonu Premier League. Od tego czasu 26-latek robił wszystko, by wrócić do pełnej dyspozycji na czerwcowy turniej w Niemczech. Ojciec zawodnika w wywiadzie dla Sport.pl podkreślił, że jego syn czuł, że nadawałby się do gry już na czerwcowe towarzyskie mecze Polaków, a na turniej na pewno byłby w pełni zdrowy.