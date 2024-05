Jakub Moder wziął ślub tuż przed występem na Euro 2024

Jakub Moder wziął ślub tuż przed Euro 2024

Po długich nieudanych miesiącach Jakub Moder ma wreszcie szansę do dużej radości. Pod koniec zeszłego roku wrócił do gry po kontuzji zerwanych więzadeł w kolanie, w marcu po dwuletniej przerwie znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na baraże o awans do Euro 2024, a pod koniec maja wziął ślub ze swoją długoletnią partnerką Agatą. Para zna się od dziecka, a od ośmiu lat cieszy się wspólnym związkiem.