Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów! Szalone rzuty karne z Interem Mediolan. W hicie zagwizdał sędzia Szymon Marciniak

Wynik meczu Atletico Madryt - Inter Mediolan 2:1 pd., 3:2 k. w rewanżu Ligi Mistrzów

Początek wskazywał, że prędzej to Atletico obejmie prowadzenie niż Inter. Włoski zespół jak przyczajony, wytrawny bokser przetrwał trudne chwile, po czym wykorzystał jedyną okazję. Składną akcję sfinalizował w polu karnym wahadłowy Federico Dimarco, któremu dograł Nicolo Barella.

Radość trwała krótko, bo Atletico błyskawicznie odpowiedziało za sprawą Antoine'a Griezmanna. Gospodarze mieli kilka okazji na doprowadzenie do dogrywki, ale najpierw zabrakło im sprytu, a może po prostu szczęścia, jak wtedy kiedy w 85 minucie słupek obił Memphis Depay. W Interze szansy na zamknięcie meczu kwadrans przed końcem zmarnował Marcus Thuram, uderzając nad poprzeczką.

Wreszcie w 87 minucie po świetnym zagraniu Koke do siatki trafił Depay, a to oznaczało konieczność rozegrania dogrywki. Bogiem a prawdą nie powinno w ogóle do niej dojść, ale w doliczonym czasie fatalnie przestrzelił Rodrigo Riquelme w akcji na 3:1.