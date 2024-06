Austria na Euro 2024. Kadra, terminarz, grupa. Największą gwiazdą Marcel Sabitzer, trenerem Ralf Rangnick

Kadra reprezentacji Austrii na Euro 2024

Gwiazda reprezentacji Austrii - Marcel Sabitzer

Największą gwiazdą piłkarskiej reprezentacji Austrii w ostatnich latach był David Alaba. Obrońca Bayernu Monachium przez kontuzję nie zagra jednak na Euro 2024. Pod jego nieobecność oczy kibiców skierowane powinny być przede wszystkich na Marcela Sabitzera.

30-letni ofensywnie nastawiony pomocnik w ostatnich latach zaliczył grę w topowych klubach w Europie. Na taki awans w karierze zapracował w RB Lipsk, gdzie uznawany jest za legendę klubu (łącznie 229 meczów przez 6 lat, 52 gole, 42 asysty). W 2021 r. za 15 mln euro trafił do Bayernu Monachium (mistrzostwo Niemiec 2022). W styczniu 2023 r. wypożyczony został do Manchesteru United (Puchar Ligi). Z kolei rok temu za 19 mln euro klub z Bawarii sprzedał go do Borussii Dortmund.