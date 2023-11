Baraże Euro 2024. Brytyjskie media: Wymarzone losowanie dla Walii. Reprezentacja Polski w zasięgu "Smoków"

- Jeśli Walia pokona Finów, to prawdopodobne, że Polska, a nie Estonia będzie jej ostatnią przeszkodą na drodze do Euro 2024. Choć kampania kwalifikacyjna była dla Polski rozczarowująca - zajęła trzecie miejsce w grupie E za Albanią i Czechami - to jest to drużyna, która niecały rok temu dotarła do fazy pucharowej mistrzostw świata. Ma też w swoich szeregach napastnika Barcelony Roberta Lewandowskiego, najskuteczniejszego strzelca w historii polskiej piłki nożnej, z niesamowitym dorobkiem 82 goli w 146 meczach, który nawet w wieku 35 lat pozostaje zagrożeniem - w tym sezonie zdobył już 11 bramek dla klubu i kraju