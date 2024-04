Barcelona poległa z PSG w ćwierćfinale. Lewandowski cieniem własnego piłkarza

FC Barcelona - Paris Saint-Germain 1:4 (4:6)

Goście jednak nie składali broni. Starali się co i rusz atakować, aby odpowiedzieć Katalończykom. Tym samym Ronald Araujo w jednej sytuacji w nieprzepisowy sposób interweniował w walce o piłkę. Bradley Barcola został przez niego powalony w sytuacji, w której mógł się znaleźć przed golkiperem Barcelony. Werdykt nie mógł być inny - czerwona kartka i rzut wolny dla PSG.

Piłkarze prowadzeni przez trenera Xaviego Hernandeza znakomicie rozpoczęli rewanżowe spotkanie 1/4 finału Ligi Mistrzów z PSG. Po raz kolejny we znaki obrońcom PSG wdał się brazylijski skrzydłowy Raphinha . Po dograniu z prawej strony młodziutkiego Lamine Yamala ten musiał już tylko tak naprawdę dostawić stopę i wpakować z zimną krwią futbolówkę do bramki. Ta sztuka się mu udała i gospodarze byli po 12. minucie o wiele bliżej półfinału niż przyjezdni z Paryża.

PSG prowadziło w drugiej połowie. Xavi wyleciał z boiska

Po raz kolejny mieliśmy powtórkę z Paryża i to piłkarze Luisa Enrique lepiej weszli w drugą część spotkania. W konsekwencji licznych ataków przyjezdnych z Paryża Vitinha spróbował swojego szczęścia i mocnym strzałem pokonał Marc-Andre Ter Stegena. Bramkarz Barcelony okazał się bez szans i na chwilę obecną zapowiadała się dogrywka.

Parę chwil później zamiast atakujących gospodarzy oglądaliśmy rzut karny dla paryskiego klubu. Joao Cancelo popisał się nierozsądnym wejściem w nogi Dembele i sędzia nie mógł podyktować niczego innego jak wapno dla Paryżan.

Cancelo i jego bezmyślny faul Polsat Sport

Ter Stegen robił co mógł przy karnym, spróbował nawet słynnego "Dudek Dance", ale uderzenie Kyliana Mbappe było na tyle silne, że Niemiec musiał po prostu kapitulować. PSG po pierwszej połowie wykonało z piekła do nieba, a Barcelona odwrotnie... Katalończycy w międzyczasie stracili poza Xavim, który wkurzony kopnął w bandy to jeszcze jego asystenta, który również nie mógł powstrzymać emocji. Niewiarygodny mecz. Trzy czerwone kartki łącznie dla Barcelony.