Bayern Monachium wyeliminowany z Pucharu przez trzecioligowca! FC Saarbrücken lepsze od mistrza. Gigantyczna kompromitacja!

Bayern Monachium odpadł z Pucharu!

Czy to jedna z największych niespodzianek w 21. wieku? Prawdopodobnie tak. Bayern Monachium odpadł z Pucharu Niemiec z trzecioligowym FC Saarbrücken po bardzo słabym meczu. Ekipa z niższego szczebla jest obecnie na 15. miejscu w ligowej tabeli.

Mecz od początku nie układał się Bayernowi. To gospodarze oddali kilka niebezpiecznych strzałów. Pomimo tego w 16. minucie Thomas Muller sprytnym strzałem pokonał bramkarza rywali. Trzecioligowiec się nie poddał i próbował wrócić do spotkania. Pod koniec 1. połowy doszło do wyrównania za sprawą Sontheimera. Mistrz Niemiec zrobił błąd w wyprowadzeniu piłki, a Saarbrücken to wykorzystało.